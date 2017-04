El 40% de las minas antipersonas han sido desinstaladas en país: Pardo

Desde Cartagena, el Alto Consejero para la Paz, Rafael Pardo manifestó que se ha logrado un importante avance en el proceso de desminado en el país, donde se ha logrado un 40%, pero que falta mucho por hacer aún.

“En el último año se estableció la intervención del 40% de esta área, es decir 23 millones de metros cuadrados. Un avance histórico en relación con lo que ha hecho durante años”, dijo el Alto Consejero.

La meta es a 2020, el desminado completo; pero aseguró que hay zonas que no se han podido asignar, porque aún hay presencia del ELN, lo cual no garantiza seguridad.

“Todavía Colombia tiene que trabajar para lograr el 100% del desminado. Aún queda un 60%. En el mapa hay zonas que no se han designado, porque ahí está el ELN, por eso es importante el proceso de paz con el ELN, pues no puede haber desminado, si no hay seguridad completa”, explico Pardo.