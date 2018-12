El 45% de las cámaras de seguridad en el Congreso no sirven: Secretario del Senado

El Secretario General del Senado, Gregorio Eljach hizo un preocupante balance sobre la situación de seguridad en las intalaciones del Congreso, después de que personas lanzaran ratones vivos a los senadores del Centro Democrático en la Plenaria del Senado.

Según lo reveló Eljach, solo el 55% de las 238 cámaras de seguridad instaladas en el Capitolio y el Edificio Nuevo del Congreso. La cámara que apuntaba al lugar desde el que fueron lanzados los ratones no tenía internet en el momento en el que sucedieron los hechos.

El Secretario aseguró que se están tomando medidas como aumentar el pie de fuerza de la Policía en las instalaciones del Congreso pero advirtió que la situación de seguridad es delicada.

“Yo siempre he dicho que aquí no nos pasa nada porque los bandidos no han querido hacer nada pero aquí nos pueden meter una bomba, ácido o ántrax. Si no nos ponemos en actitud vigilante, puede pasar algo en el futuro inmediato”, señaló Eljach.

Las autoridades investigan quiénes son los responsables del incidente que obligó a levantar la sesión del Senado, en la que se tenía previsto estudiar el expediente contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, por el escándalo de “Cartel de la Toga”.