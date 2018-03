El 6 de abril iniciará el registro de migrantes venezolanos en Colombia

A partir del 6 de abril los venezolanos que se encuentren en el país deberán acudir a las Personerías para participar del Registro Administrativo de Migrantes venezolanos, creado mediante un decreto el pasado 21 de marzo.

Este registro servirá como "fundamento para la formulación y el diseño de la política integral de atención humanitaria" para los venezolanos y en ningún caso podrá utilizarse para deportarlos o expulsarlos.

"La información contenida en el Registro Administrativo de Migrantes no podrá ser utilizada para la imposición de medidas sancionatorias a la población registrada, tales como multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo", dice el decreto.

Según el proyecto, el Registro no brinda ningún tipo de estatus migratorio, tampoco autoriza la permanencia o la regularización de venezolanos. "No reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado", expresa la norma en consulta.