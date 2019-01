El audio que prueba la censura por parte de Juan Pablo Bieri a Los Puros Criollos

La Flip entregó unos audios en donde confirman la denuncia que dio a conocer en los micrófonos de W Radio, Juan Camilo Ramírez, productor delegado de ‘Los puros criollos´, en donde señaló que la gerencia de RTVC sacó a 22 personas de Señal Colombia que hacían parte de la producción de la serie, luego de que ellos manifestara su rechazo al proyecto de la Ley de Modernización TIC que presentó la ministra de las Telecomunicaciones, Silvia Constaín.

En los audios se pueden oír cuando el presidente de RTVC pide que se cambie el horario del programa para que de esta manera "Matamos la producción. Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea”, refiriéndose al programa.

A continuación los audios de la conversación entre Diana Díaz (en ese entonces Directora de Señal Colombia), Juan Pablo Bieri (Gerente de RTVC), Martín Pimiento (Asesor Jurídico de Gerencia), y Alejandra Cendales (Asesora de Gerencia), en la oficina de Juan Pablo Bieri, el día 6 de diciembre de 2018, sobre el programa Los Puros Criollos.

Diana Díaz: Pues nosotros tenemos ¿Qué?, una serie, una temporada nueva de Los Puros Criollos por estrenar.

Juan Pablo Bieri: ¿Con él?

Diana Díaz: Sí.

Juan Pablo Bieri: No puede ser.

Diana Díaz: Pero la cosa es la siguiente. No podemos no emitir.

Juan Pablo Bieri: ¿No podemos qué?

Diana Díaz: No podemos no emitir. Porque eso hace parte de…

Juan Pablo Bieri: ¿Pero ya lo vamos a hacer?

Diana Díaz: Claro. Eso ya está entregado, ya está finalizado, ya está pagado, ya está todo.

-2:14

Juan Pablo Bieri: Es muy difícil de hacer eso. Le vamos a cambiar el horario. ¿No sé qué hacemos ahí? Oriéntame. Este señor está haciendo unas cosas…

Martín Pimiento: Es que, es que realmente, a ver. Uno se encuentra Diana en una disyuntiva con el personaje, no porque sea bueno no porque sea malo, sino porque siente uno que tiene el (¿?; 2:35) del canal, si él hace parte de una producción financiada con recursos del Estado, lo mínimo que él puede hacer es guardar silencio frente a las políticas públicas que expone ese Estado, ¿si? Si RTVC...

Juan Pablo Bieri: Le está Pagando.

Martín Pimiento: Si él y su equipo están convencidos de que el proyecto de ley para organizar las tic, un huevón que no ha estudiado ingeniería de sistemas, no puede salir a decir lo que dijo. ¿Ok? Entonces nos encontramos en una disyuntiva moral, qué hacer con el tipo que (¿?; 3:07) ¿Cómo hacer para que Los Puros Criollos no vuelvan tener algo así?

Diana Díaz: No, es que no. En este momento ya no hay producción de Los Puros Criollos, esa serie, esa temporada…

Martín Pimiento: ¿Cuánto demora esa temporada?

Diana Díaz: Esa temporada son 12 capítulos.

Martín Pimiento: Imagínese.

Juan Pablo Bieri: ¿12 capítulos al aire significa cuánto tiempo?

Diana Díaz: Son dos semanas, tres semanas. Tres semanas.

Juan Pablo Bieri: ¿Y empiezan a emitirse cuándo?

Diana Díaz: En enero.

Juan Pablo Bieri: ¿En enero? ¿En qué horario?

Diana Díaz: 7:30 de la noche.

-3:42

Juan Pablo Bieri: Lo cambiamos de horario. Matamos la producción. Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser, él no sabe, digamos no tiene ni idea de lo que está diciendo, y segundo se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad, que le da de comer y le paga un sueldo, eso me parece una parte un poco (¿?; 4:07), y vamos a ver en qué horario metemos a Los Puros Criollos en la temporada.

Martín Pimiento: ¿No hay cómo evitar la participación?

Diana Díaz: No.

Alejandra Cendales: Es el presentador.

Diana Díaz: Sí todo está articulado. Y honestamente sería más contraproducente que Los

Puros Criollos salieran sin Santiago

Martín Pimiento: Porque es que la serie es muy buena (¿?; 4:28).

-4:29

Juan Pablo Bieri: No, la serie se acaba.

Diana Díaz: No, la serie no se... o sea la serie ya terminó la temporada hace rato, ellos entregaron capítulos hace rato.

Juan Pablo Bieri: Y si se vuelve hacer Los Puros Criollos, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él lo vuelva a ser. No hay posibilidad que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta gerencia, con esta empresa, en ninguna coproducción o producción.

Martín Pimiento: (¿?; 4:46)

Juan Pablo Bieri: No, falta de seriedad.

Martín Pimiento: Porque uno acepta la crítica constructiva, eso es lo que permite, construye país, eso lo que permite construir medios públicos, pero la cosa es que la crítica negativa, la crítica mediocre, panfletaria, para mí en lo personal y para Juan Pablo es inconcebible.

-5:03

Juan Pablo Bieri: No además es que, ¿tú viste lo de La Pulla?

Diana Díaz: No. Vi que algo publicaron, ¿pero eso fue hoy no?

Juan Pablo Bieri: Sí.

Diana Díaz: No he tenido chance de verlo.

Juan Pablo Bieri: Lo de La Pulla es que...Ni, ósea, ni este señor que fue elegido políticamente por el pueblo por las grandes mayorías, ni esta empresa que está, venga yo no estoy dispuesto a aguantarme el sonsonete ni de La Pulla y ni de él mucho menos, de La Pulla que diga lo que quieran…

Diana Díaz: ¿Pero es que habla de RTVC? Es que no lo he visto.

Juan Pablo Bieri: No habla de RTVC, pero habla del proyecto de ley, pero hace quedar, digamos si RTVC está a favor del proyecto de ley, y crítica el tweet donde RTVC respalda el proyecto de ley, como lo hacen los canales regionales también, no sólo nosotros.

Martín Pimiento: Hombre tenga la mínima decencia y renuncie a RTVC.

Juan Pablo Bieri: O

Alejandra Cendales Porque es un tweet que saca RTVC. Con la ley. Él dice: “En serio ¿ustedes? Yo sé que son una entidad estatal pero al menos un elegante silencio se les habría agradecido, nada de lo que dicen en ese tweet está garantizado en el articulado, mientras que la dependencia del gobierno y la desfinanciación son claras. Antes eras chévere”. Es del tweet de nosotros.

Juan Pablo Bieri: Claro.

Martín Pimiento: Claro pero con un (¿?; 7:03). Si él cree que esto antes era chévere, váyase.

Diana Díaz: Es que no está. A lo que voy es que…

Martín Pimiento: Renuncie a la producción que tiene contrato con nosotros.

Diana Díaz: ¿Cómo? Es que ya está cerrado, ósea ya no está vinculado. Eso ya está liquidado, eso ya está entregado.

Martín Pimiento: Conclusión no lo vamos a ver más.

Diana Díaz: Exactamente.

-7:24

Juan Pablo Bieri: Acá no, pero al aire sí.

Diana Díaz: Al aire sí claro. Sí porque falta estrenar esa serie, esa temporada que son 12 capítulos, y lo que no podemos es no sacar al aire, porque hay una directriz de la ANTV, que tiene salir al aire antes del 31 de marzo del siguiente año.

Martín Pimiento: Por ficha.

Diana Díaz: Por ficha exactamente. Por normativa de la ANTV.

Juan Pablo Bieri: ¿Antes del 31 de marzo del próximo año?

Diana Díaz: Sí.

Juan Pablo Bieri: Bueno, esperemos tres semanas antes del 31 de marzo del próximo año para sacarlo.

Diana Díaz: ¿Para sacar el estreno de Los Puros Criollos?

Juan Pablo Bieri: Sí.

Diana Díaz: Ok.

Juan Pablo Bieri: Alargamos la serie hasta allá, y antes de que se venza la sacamos tres semanas antes y lo sacamos en un horario, puede ser…

Alejandra Cendales: Tres de la mañana.

Juan Pablo Bieri: No, puede ser dos de la mañana.

Martín Pimiento: Sí. La obligación es emitir.

Juan Pablo Bieri: La obligación es emitir.

Martín Pimiento: Listo

-9:03

Juan Pablo Bieri: Y espero que de aquí a marzo ya la ANTV no exista, pero si existe todavía, entonces justo lo que nos exige la ANTV se saca Los Puros Criollos en un horario en el que, el horario lo miramos, lo miramos, ¿cuándo estaba para salir esta serie, esta temporada?

Diana Díaz: Estaba para estrenar en enero.

Juan Pablo Bieri: ¿Al aire en qué temporada estamos?

Diana Díaz: Estamos con varias temporadas. Es ancla de las 7:30 de la noche, 9:30.

Juan Pablo Bieri: O sea, al aire…

Diana Díaz: Es que no tenemos tanto contenido… La situación es la siguiente no tenemos tanto contenido nacional ahí tenemos como sesenta y pico, setenta y pico de capítulos con las temporadas anteriores de Los Puros Criollos, y nos apalanca el prime que tiene una cuota nacional.

Juan Pablo Bieri: ¿Qué es cuota nacional?

Diana Díaz: Que tenemos que acoplar. ¿Qué?

Juan Pablo Bieri: ¿Cómo así cuota nacional?

Diana Díaz: 70 de contenidos nacionales, 30...

Martín Pimiento: Nosotros para poder emitir tenemos (¿?; 10:00) un mínimo de programas nacionales, de productos realizados y producidos en Colombia.

Juan Pablo Bieri: Listo, entonces vamos a meter lo de promo.

Diana Díaz: ¿Ah bueno cuándo llegue, cuándo esté listo?

Juan Pablo Bieri: ¿O empezamos a ver? Mejor dicho ¿la temporada de Puros Criollos, la primera ya salió?

Diana Díaz: Eso es lo que está al aire. Todo eso es lo que está al aire.

Juan Pablo Bieri: Por eso, ¿ya terminó el ciclo o estamos repitiendo?

Diana Díaz: Sí claro. No no no, no tenemos estrenos de Los Puros Criollos.

10:26

Juan Pablo Bieri: Por eso, entonces no repitamos más Los Puros Criollos. Sale de parrilla, lo que ya se emitió sale de parrilla, y búscate qué tenemos para cumplir la cuota.

Diana Díaz: OK.

Martín Pimiento: Mientras metemos…

Juan Pablo Bieri: Mientras metemos otra cosa.

Martín Pimiento: En ese horario, precioso horario además, queda perfecto lo de la (¿?;

10:45).

Juan Pablo Bieri: Ojala que lo más pronto lo tengamos.

Martín Pimiento: ¿La de Troya puede meterla ahí?

Diana Díaz: La de Troya va en maratón el 25 de diciembre. Ya está programada. Pero son cinco capítulos.

Juan Pablo Bieri: Bueno, pero con eso vamos llenando. 48 horas para existir.

Diana Díaz: OK.

Juan Pablo Bieri: Vamos llenando, ¿si?

Diana Díaz: OK. Desconectados.

Alejandra Cendales: Ok ¿48 no es una serie web que dura como 9 minutos?

Diana Díaz: Toca mandar como 2 capítulos. Dos, tres capítulos.

Juan Pablo Bieri: Vamos llenando.

Martín Pimiento: Vamos Llenando.

Diana Díaz: ¿Puedo hacerlo cuando llegue el nuevo líder de programación?

Juan Pablo Bieri: ¿Por qué?

Diana Díaz: Pues para poder organizar el asunto.

Juan Pablo Bieri: No, dale tú, (¿?; 11:21) con el tema. Solucionemos. Yo no espero que llegue nadie porque si no, que tal que no llegue.

Diana Díaz: Bueno.

-11:26

Juan Pablo Bieri: Pero lo que yo quiero es salir del tema de Puros Criollos, que ya cumplió la primera temporada no se repite un capítulo más. Y la segunda temporada hasta nueva orden sale hasta el límite de lo que nos exige la ANTV. Y mientras tanto te pones ahora a mirar cómo llenamos la parrilla, no con basura, sino con un contenido prime que tengamos que podamos reencauchar, por ahora me parece el tema de La de Troya, me parece excelente opción, en fin me cuentas con qué la vamos a reemplazar, no quiero tampoco tener ahí un pedazo de nada, que no sirva un documental de Allende otra vez, tampoco lo quiero al aire, sino vamos a echarle cabeza a un contenido que estoy seguro que Señal Colombia…

Diana Díaz: No, podemos hacer, podemos hacer los capítulos de Colombia desde Adentro que son series regionales.

Juan Pablo Bieri: Eso puede ser.

Diana Díaz: Que están todos los capítulos.

Juan Pablo Bieri: O repetimos los premios los India Catalina, la premiatón. Hacemos otra temporada de los grandes premios de India Catalina de Señal Colombia, y llenamos ese espacio. En ese espacio ponemos, haz una promo de lo que viene para eso de la premiatón, no sé cómo lo llamamos, una maratón de premios, y hacemos una promo bien chevere con la agencia, me muestras cómo queda y la desarrollamos, con la agencia una buena promo anunciando que de aquí hasta tal fecha vamos a mostrar los mejores contenidos de Señal Colombia. Y ante las personas que faltan, o que no han llegado todavía, pon al equipo en marcha para que suplan esos vacíos, hay que estar preparado para cualquier clase de contingencia, si vengan o no vengan, entonces hay que estar preparados para que una persona no se me quede ahí haciendo lo que sólo sabe hacer, sino que también sea multiplataforma, porque la agilidad de una empresa de medios públicos nos exige estar preparados para las contingencias, no podemos quedarnos ni llorando los que se van, porque los que se van sabían que esto tiene un principio y un fin como todos en la vida.

Diana Díaz: Sí, correcto.

Juan Pablo Bieri: Y a los que vienen todo el liderazgo y el recibimiento para hacer de ellos unos grandes profesionales en esta empresa, y la ayuda necesaria para que todo salga bien, porque no puede ser caótico, y la línea de producción tiene que ser muy breve...

Diana Díaz: No, no tenemos problema.

-13:46

Juan Pablo Bieri: La línea de producción tiene que ser muy breve. Entonces me muestras la promo de lo que viene de los premios India Catalina, cómo lo vamos a llamar a eso, y suplimos el horario que nos está presentando el horario eso de Los Puros Criollos, para anotar, mejor dicho la temporada no se repite un capítulo más de Los Puros Criollos, un capítulo más, y al señor ¿Cómo se llama?

Martín Pimiento: Santiago Rivas.

Juan Pablo Bieri: Y al señor Santiago Rivas no hay ningún mensaje para él. ¿Qué pasó?

No, la temporada está fuera del aire. Se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque todo lo que empieza se acaba, punto se acabó. No hay una explicación, ni una coma más de eso. Porque no hay un cruce político, aquí no es que yo esté castrando ideas políticas, no, el contenido ya cumplió su misión al aire y salió. Y la otra según temo según la norma que podemos manejar hasta marzo para ponerlo, que me parece estratégico ponerlo hasta marzo.

Diana Díaz: OK.

Juan Pablo Bieri: ¿Listo?

Diana Díaz: Vale sí señor. Bueno OK, gracias