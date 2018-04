El candidato Vargas Lleras se compromete a liquidar Electricaribe

El candidato presidencial colombiano Germán Vargas Lleras se comprometió a liquidar antes de terminar este año a Electricaribe, propiedad de la española Gas Natural Fenosa, en caso de ganar la Presidencia y si no se soluciona la crisis de la empresa antes del próximo 7 de agosto.



El político se comprometió a liquidar la empresa en un acta firmada en la localidad de Lorica, en el departamento caribeño de Córdoba, junto con el senador electo David Barguil, del Partido Conservador, quien adhirió a su campaña presidencial "De Lorica me voy con el compromiso suscrito en esta acta de que antes de que termine este año sea resuelta la liquidación de Electricaribe y el problema de energía eléctrica en los ocho departamentos de la Región. Ojalá la Financiera de Desarrollo Nacional lo resolviera antes del 7 de agosto", sostuvo Vargas Lleras, citado en un comunicado de su campaña.



El 7 de agosto es la fecha en que asumirá el presidente que sea elegido en mayo próximo, o en junio si hay necesidad de una segunda vuelta.



Tras la intervención de Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Púbicos de Colombia dispuso su liquidación y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio. Gas Natural interpuso un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación.



Otros compromisos adquiridos por Vargas Lleras en el acta es el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores de Electricaribe.



"No importa si son uno, dos o tres operadores. Una firma que se comprometa con un plan de eficiencia, con un plan de inversiones porque eso es lo que necesita el Caribe colombiano", explicó.



Electricaribe suministra electricidad a 2,5 millones de clientes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre, todos de la región caribe colombiana Vargas Lleras, del movimiento Mejor Vargas Lleras, está en cuarto lugar en las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, con una intención de voto que ronda el 7 %.