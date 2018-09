El desgarrador relato de Eileen Moreno sobre la golpiza que le propinó Alejandro García

Frases destacadas de Eileen Moreno en entrevista con Vicky Dávila

Ha sido muy duro para mí y mi familia. Uno piensa que está por fuera de la violencia contra la mujer. No sabía qué hacer

Llevo una lucha desde julio con todo este tema. Alejandro García quien me pegó sigue libre, era mi novio. Me duele ver que sigue su vida

Yo en clínicas, cirugías y con operaciones sin poder trabajar. Empecé a salir con Alejandro García desde mayo y nunca mostró ser una persona que llegara a estos extremos

Alejandro García era celoso desde que estaba en Colombia. Yo me fui primero a México y me celaba por teléfono. Es una persona violenta que no mide su fuerza y llegó a esto

No me siento orgullosa de lo que me pasó, pero me toca decirlo porque no me puedo quedar callada sino me hago cómplice de estas cosas

Era un lunes, 23 de julio, había una reunión en la casa. Había comida, vino. Yo tenía el celular en la mano y él quería que le dejara ver los mensajes de Instagram

Yo le dije que no le entregaba el celular y Alejandro me empezó a insultar. Se llevó mi celular y regresó, la pelea siguió

Alejandro García me trata mal, yo empaco las cosas, yo caigo en cuenta que no tenía el pasaporte. Alejandro no me deja entrar. Me quedo de 3AM a 7AM. Le pido mis cosas y no me las pasa

El portero me dejó subir. Entré y él estaba con el celular para grabarme. Yo me siento en la cama y siento ya la mano de él en mi pelo y me arrastra por el piso, yo empiezo a gritar

Él abre el ascensor y me tira al ascensor y este tipo me manda un golpe a la cara. Sigo gritando. Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegaba en la cara

Alejandro me gritaba ‘usted está loca, mire lo que me hace hacer’. Yo sentía mucho dolor. Estaba aturdida. Me miro al espejo y veo que estaba hecha un monstruo. No podía abrir el ojo izquierdo

Yo agarré mi celular y me hice una selfie y un vídeo pidiendo ayuda. Yo sentía que me iba a caer en cualquier momento y le pedí al portero para que llamara a la Policía y el portero me dijo que no, porque tenía que pedir permiso

Yo llamé al 911. Y el portero llama a Alejandro García y le dice que yo llamé a la Policía. Alejandro baja llorando, se me arrodilla y me suplica que no loe metiera preso pero me seguía insultando

Yo pensaba que él me iba a volver a pegar. Me insultaba y me decía que no lo fuera a meter preso. Llegó la Policía, me tranquilicé y los policías me llevan a la patrulla

El policía me dice que si estoy segura de denunciar porque decía que “luego se arrepienten”. Llegaron los paramédicos y me dicen que son solo unos moretones

El policía me dice que me puede llevar a un puesto de taxis para que me fuera al hospital que fuera. Llegué al Hospital Español y ahí ya sentí todo el dolor. Siempre lo denuncié pero no hicieron nada

Tuve fortaleza para actuar en ese momento, fue un instinto de supervivencia, yo decía ‘no me voy a dejar morir’. Ahí ya llegó mi amiga asustada y ella se hace cargo

Me han hecho cirugía de nariz, pero me tienen que hacer otra allí. Me fracturó la órbita del ojo izquierdo. Eso hace que el ojo se descuelgue y veía doble

Me trasladaron a otro hospital donde me hacen otra cirugía de mi ojo izquierdo. Yo estaba preocupada porque podía perder mi ojo. Me pusieron una malla de titanio

Mi familia viven en Estados Unidos. Yo sentía que le fallé a mis papás. Tener que decirles lo que me pasó fue muy doloroso

Alejandro García nunca se ha arrepentido de nada. No ha aparecido.

Quien era mi manager tampoco me visitó ni en la clínica, solo se comunicaron de una oficina en Bogotá para decir que tenían una tarjeta que dizque para los gastos

Alejandro García es de Cali, es actor, lleva 6 años viviendo en México. Ahora está al aire en una novela de Caracol. Lo conocí porque hacíamos parte de la oficina de Gabriel Blanco

Yo no creo que un hombre de 39 años sea la primera vez que le pega a una mujer

Por una página de Facebook el consulado de Colombia se enteraron. Desde el primer día la cónsul llegó con el abogado consular y el abogado me asesoró y me animaron a hacer la denuncia

Yo quiero justicia. A las mujeres que les ha pasado esto, les digo que las entiendo. Lo difícil que es esto. Uno no se espera que la pareja que le debe dar amor lo golpea a uno. Tenemos que ser solidarias

Lo último que supe de Alejandro García es que se fue a San Francisco en California

A Alejandro le digo que asuma las consecuencias de sus actos, que valore a las mujeres. Que ninguna mujer debe ser golpeada y que afronte sus actos