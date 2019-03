El distrito creativo del Bronx es un negocio para los privados

La concejal del Polo democrático Xinia Navarro denunció que el proyecto Distrito Creativo en la zona del Bronx, en realidad tiene como propósito beneficiar unas empresas privadas a partir de una infraestructura pública y no promover la cultura tal como se ha ponderado.



“Cerramos el debate denunciando que se advierte lo que consideramos como negocios para los privados utilizándola infraestructura y los recursos públicos. Eso es lo que sucede en el denominado Distrito Creativo antiguo Bronx, lo cual se logra a partir de deteriorar la zona para luego hacer una intervención a sangre y fuego sin medir qué iba a pasar con esos habitantes de calle ni mucho menos, cuál iba a ser la situación en las localidades aledañas como Mártires y Puente Aranda que en este momento están azotadas por la inseguridad de las bandas criminales del microtráfico”, señaló la concejal Navarro.



La concejal vocera del Polo Democrático cuestiona que se siga presentando como fachada de la intervención del año 2016 el propósito de recuperar la zona de la delincuencia y enfatiza que “la razón no fue mejorar la seguridad, el propósito fue desocupar el sector para poder ejecutar este proyecto de construcción que es un centro comercial para una élite”, aseguró.



Durante su intervención, Xinia Navarro afirmó que, por supuesto está de acuerdo con edificar allá la alcaldía local de los Mártires, una sede del Sena, pero cuestiona el centro comercial que se va a ser para ser manejado por privados y la llamada industria creativa que todavía es un término desconocido en Colombia y que por ahora excluye a las organizaciones culturales de base que no fueron consultadas ni acompañaron este proceso.



Recordó la concejal del Polo que anteriormente el propósito de intervención en la zona era la revitalización que incluía atención médica y psicológica para las personas enfermas y que son habitantes de calle. También la idea era hacer vivienda de interés social, pero dichos propósitos que realmente le dejaban un valor a la ciudadanía fueron desconocidos.



“El distrito creativo representa una renovación urbana que además no cuenta con plan parcial aprobado por el distrito y la consultoría la inician sin tener este requisito lo cual es grave porque desconoce la normatividad”, recalcó también Xinia Navarro.