El elector tendrá la última palabra sobre a quién castiga y a quién elige: Iragorri

En diálogo con La W, el Director del Partido de la U, Aurelio Iragorri, explicó las razones por las que decidió otorgar avales a sucesores de los “ñoños” para las elecciones legislativas de 2018.

Iragorri aseguró que Jhonny Besaile, Eduardo José Tous y Julio Elías Vidal no están inhabilitados para aspirar al Congreso de la República y explicó que las normas actuales no permiten negarle un aval en el Partido a personas que actualmente ostenten una curul y no estén inhabilitados.

“Yo llegué poco antes de las elecciones. En los estatutos se dice que quienes fueron elegidos y no están incursos en inhabilidades pueden volver a aspirar a obtener una curul (…) Hay que entender que el Partido no solo está compuesto por sus congresistas. Hay bases en los departamentos que tienen poder decisión”, señaló.

Iragorri aseguró que apoya a los candidatos que integran sus listas al Senado y la Cámara de Representantes y señaló que, de ser necesario, asumirá la responsabilidad por los avales.