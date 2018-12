El fuerte llamado de atención del juez del caso Odebrecht a la Fiscalía

El juez que adelanta el juicio contra Luis Fernando Andrade, ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), denunció que es víctima de seguimientos ilegales.

“Voy a pedir una auditoría a los sistemas de información que generamos en el Juzgado 25. No es posible que haya irregularidades en ese tema, a efectos de si el Juzgado 25 se encuentra intervenido de alguna manera (…) hemos visto situaciones preocupantes, seguimientos a este servidor”, advirtió.

Además, reveló que es víctima de hostigamientos de motociclistas cuando va en su vehículo.

El funcionario judicial también hizo una crítica a la Fiscalía General de la Nación por supuesta filtración de información: “Si la Fiscalía saca elementos material probatorios en otros escenarios y los muestra como evidencia pues miente, porque no son pruebas. Así lo he vislumbrado en los medios de comunicación, que representantes del ente fiscal ponderan a unas personas y estas dicen que estas son las pruebas del juicio, ¡mentira! No he decretado nada. Hoy voy a decretar las pruebas que se van a hacer valer en el juicio y el llamado de atención es para la Fiscalía. No puedo permitir que con públicos comunicados indiquen que aquí se ha decretado una prueba cuando no ha pasado”.

Por otro lado, el juez pidió ayuda al Consejo Superior de la Judicatura por la congestión judicial en la que se encuentran los despachos. “Yo lo que pido es que nos colaboren a estos juzgados que tienen en conocimiento el proceso de Odebrecht para que no prescriban los delitos”, señala.

Por último, el funcionario manifestó su molestia por el tema mediático de la audiencia.