El Gobierno Nacional no se debe enfocar en si se cumple o no el protocolo: Alejandro Éder El exnegociador de paz aclaró que enfocarse en el protocolo es una distracción y que terminaría poniendo al Estado colombiano en una reputación de no cumplir su palabra.

Necesitamos que el Eln vea que ya no hay espacio para el terrorismo: exnegociador de paz, Alejandro Éder. Foto: Getty Images