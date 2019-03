El Gobierno no nos presionó para no emitir el programa: secretario jurídico de Caracol TV Jorge Martínez afirmó que la decisión tomada por parte del canal de no emitir el programa de Séptimo Día fue por parte de ellos para proteger la integridad de los menores.

Sé que Séptimo Día cumple un proceso riguroso cuando presentan una denuncia. Seguramente intentaron contactar a la mamá quien se habría abstenido de participar: Jorge Martínez, secretario jurídico del. Foto: Getty Images