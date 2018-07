El Gobierno tiene responsabilidad en los asesinatos a líderes sociales: Mariella Barragán

Mariella Barragán, viuda de Bernardo Jaramillo Ossa, del excandidato presidencial de la Unión Patriótica, aseguró en entrevista con la W que hay muchas similitudes entre el exterminio de la UP de los años ochenta y las muertes sistemáticas de líderes sociales, luego del acuerdo de paz con las Farc.



"Es el mismo comportamiento: inicia el exterminio, siempre las autoridades tratan de dar una explicación, hay rasgos que son muy similares. Tratan de una u otra forma de no asumir su responsabilidad, de no asumir la situación y de no tomar medidas inmediatas para parar la masacre. 33 o 39 es una suma terrible", expresó Barragán.



Para la abogada y viuda de Jaramilo Ossa hay muchas similitudes en la actuación del gobierno actual con los de aquella época. "Los ministros de la época estaban confundidos, no sabían de la situación, trataban de justificar. En este momento hay muchas similitudes. También los alcaldes, gobernadores(...)el gobierno tiene una grave responsabilidad y hay una gran irresponsabilidad del gobierno, por ejemplo, en que justifique que son líos de faldas. Son justificaciones absurdas", expresó Barragán.