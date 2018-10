El “hacker” Sepúlveda y la lista de periodistas enemigos de la Policía

La W conoció en exclusiva los correos cruzados entre el exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CT), Julián Quintana y el “hacker” Andrés Fernando Sepúlveda. En estos documentos, el detenido le envía información al exfuncionario judicial sobre trinos de enemigos de la Fiscalía General de la Nación e información de su proceso judicial.

Entre estos correos, existe uno en particular del 8 de diciembre de 2015 en el que el “hacker” Sepúlveda le habla sobre el mayor de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Javier Humberto Gaitán, quien supuestamente le dijo que existía una lista de “periodistas enemigos de la Policía”. Es decir, se trataba de periodistas que sacaban información sobre el general Luis Eduardo Martínez.

Dice el correo:

“En alguna ocasión, el mayor Gaitán me dijo que me iba a pasar una lista de “periodistas enemigos de la policía”, aunque nunca me la pasó, siempre se hablaba del tema con J1 (Gral. Martínez), yo nunca hablé con él sobre eso, quien lo hacía era el mayor Gaitán, pero recuerdo algo que ahora me parece relevante, cuando yo le pregunté al Mayor Gaitán sobre esa lista, él me dijo que ya la DIPOL se había encargado de eso” (sic).

Al otro día, el 9 de diciembre de 2015, Quintana le contesta a Sepúlveda: “Muy buena información, Daniel pasará a hablar con usted”. En este correo, Quintana se refiere al fiscal Daniel Hernández.



Foto: W Radio



La W se puso en contacto con el fiscal Hernández, quien dijo que nunca conoció este correo entre Sepúlveda y el “hacker”. Además, precisa que, de haberlo conocido, le habría preguntado a Gaitán por el tema de la Dipol.

Incluso, este medio conoció que se hizo una inspección al interior de la Dipol, pero en esa ocasión fue por cuenta del tema de las interceptaciones a la periodista Vicky Dávila.

Hay que recordar que el mayor Gaitán fue capturado y judicializado por los hechos relacionados con el “hacker” Sepúlveda, cuando se desempeñó como director de la Sijín en el año 2013. Este caso procedió por, supuestamente, entregar información de inteligencia al “hacker”.

