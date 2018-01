El impresionante relato de una oyente sobre cómo fue violada

En su estremecedor relato, Camila recordó que cuando era niña vivía en un pueblo de Magdalena, su mamá trabajaba en Valledupar, así que sus abuelos se encargaban de cuidarla.

La persona en cuestión realmente era el padrastro de su mamá. Según dijo Camila, el sujeto la manoseaba y decía: “su mamá mandó a hacer esto para usted se sienta querida”.

Su abuela había sufrido una trombosis, por lo que perdió movilidad en la mitad de su cuerpo, su vista y su voz. Camila estaba expuesta ante el sujeto que la acosaba.

El ‘infierno’ se prolongó por 4 años, tiempo en que no fue capaz de contarle a su mamá ni denunciar la situación, según ella, porque temía a cómo pudiera reaccionar su madre, pues tiene un carácter demasiado fuerte.

Hoy Camila tiene 37 años, 3 hijas y reflexiona sobre su historia.

“No tenemos por qué callar, no hay que callar, todo hay que decirlo en su momento para que eso no siga pasando”, aseveró.