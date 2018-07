El informe de la ONU es positivo, la implementación de la paz va bien: Santos

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el informe que Jean Arnault presentará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que llama la atención por los graves atrasos en la implementación de los acuerdos con las Farc, en realidad es positivo. Según el presidente, es señal de que la implementación va bien.

"Muchos comienzan a criticar no es que la paz no ha avanzado bien, es que la paz no se está implementando como toca, es que el gobierno no ha cumplido, y comienzan todas las críticas a cambiar de posición. Es que antes criticaban porque íbamos a entregar el país, ahora están criticando porque no hemos cumplido. Eso siempre sucede en la política. Pero los hechos están ahí, son irrefutables.

Hoy coincidencialmente se le está presentando el informe a las Naciones Unidas sobre cómo va la implementación de la paz, y el informe es positivo, la implementación de la paz va bien", dijo Santos.

No obstante, el mandatario reconoció que hay atrasos en el componente económico de los acuerdos de paz y en los proyectos productivos.

"La gente por supuesto está diciendo dónde está mi plan de desarrollo, mi carretera, mi colegio, mi proyecto productivo para que yo pueda dar el salto de la sustitución de cultivos ilícitos a lícitos. Eso tiene una demora, un proceso. Y que nos hemos demorado en muchas cosas, sí, posiblemente, el Estado es ineficiente por definición. Es como un elefante blanco, no es el elefante Samper sino el blanco, que va avanzando y es difícil de moverlo, pero se va avanzando", agregó.