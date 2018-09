El interrogatorio completo a Jorge Humberto Salinas

La W Radio tuvo acceso en exclusiva al documento de colaboración del ex coronel Jorge Humberto Salinas por el escándalo de chuzadas en las que habría sido víctima el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, su esposa, el abogado Jaime Lombana, su hijo y el abogado Iván Cancino. También aparece como víctima de estas interceptaciones el abogado Jaime Granados. La W Radio tuvo acceso a algunos de los apartes de este interrogatorio



"Por ejemplo en el caso del senador Armando Benedetti, Madero con seguridad me decía que se reunía con Benedetti barbas como lo llamaba, es más en una ocasión en una entrevista con Vicky Dávila me comento que estuvo en esa entrevista, acompañando a Benedetti, entonces eso me confirma que tenía relación directa con Benedetti, del trabajo para Benedetti recibí un pago de cuatro millones de peso, se le trabajó y se le entregaron resultados y fueron tan buenos que llegó hasta en punto que el señor pidió realizar un tracking de ubicación de unas fechas en particular, extracción de mensajes de WhatsApp e información del teléfono del señor fiscal general de la nación, ahí ya fue cuando paramos y no quisimos continuar cuando se le llegó a ese punto. El trabajo fue tan exigente que hicimos acciones adicionales a las que realizaba la empresa y fue el seguimiento que se le hizo al hijo del abogado Jaime Lombana, este caso fue manejado por Madero; siempre me manifestaba que Benedeti quedó satisfecho con la información que se le pasaba. En el caso Servientrega me decía Madero que se reunía con el señor Jesús Guerrero y se presentaba como gerente de QUARKOM, Madero me pagaba pero cobraba por la empresa Quarkom. El caso de Víctor Maldonado, él consiguió ese cliente que fue caso PREMIUM, no se hizo nada por calidad de las personas que había que interceptar y eran la fiscal y la juez…"



En el interrogatorio hecho por el Fiscal Daniel Hernández, Salinas asegura que un hombre identificado como Carlos Arenas le pasaba clientes.



"Por ejemplo el caso de Mesitas del colegio fue un cliente de él, los casos de PEPSICO y PROVIDENCIA fue él quien manejo esos clientes. Otro caso personal que manejó fue el de una herencia del cual ya hice mención, el caso de los dinares de las Farc los manejó el directamente...quiero aclarar que para el caso de PEPSICO él fue el que inició y que debido al mal manejo que le hizo al cliente, el señor Álvaro Estupiñan jefe de seguridad de Pepsico me contacto directamente a mí". Por otro lado Salinas explicó su relación con Madero.



"En el caso Servientrega me dice Madero que se reunia con el señor Jesus Guerrero y se presentaba como gerente de QUARKOM...El caso de Victor Maldonado él consiguio el cliente que fue el caso Premum, no se hizo nada por la calidad de las personas que se iba a interceptar y que eran el juez y la fiscal que llevaban el caso. El caso de Fiducia consiguó el cliente y lo manejaba directamente... el trabajo de Servientrega duró como 4 meses y se pagaba mensual."



Al final del interrogatorio Salinas se refiere de nuevo al abogado Jaime Lombana.



"Quiero dejar constancia que hubo una información de unas cuentas de Jaime Lombana en Curacao, eso fue para el mes de mayo o abril de este año, Madero me comento que Benedetti los estaba presionando para que le pasara más información de lo que estábamos llevando."