El mejor camino es convocar a elecciones libres en Venezuela: Presidente de Chile

Al llegar a Cúcuta el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que el único camino que queda en Venezuela es que Juan Guaidó convoque a elecciones "libres, transparentes y democráticas".

Según Piñera, con su visita se busca "manifestar nuestro total compromiso y apoyo a la causa de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela".

Aseguró que "el gobierno de Maduro no es un gobierno democrático, no respeta las reglas básicas de la democracia, no hay libertad de expresión, separación de poderes, respeto a los derechos humanos" y dijo que "la defensa de la libertad no reconoce fronteras ni límites, por eso en nuestros acuerdos siempre hemos establecido una cláusula democrática".