El ministro de Hacienda se tiene que retractar y pedir perdón a los congresistas: Aguilar

En diálogo con La W, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar negó que su partido esté chantajeando al Gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo y le pidió respeto al ministro de Hacienda por sus declaraciones.

"El Ministro tiene que rectificar y pedir perdón a los congresistas. Aquí no hay "chantaje". No había tiempo para revisar cientos de artículos; no fuimos solo nosotros, fueron varios partidos", señaló el congresista.

La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra señaló que el Plan de Desarrollo fue ampliamente debatido y discutido por las fuerzas políticas y criticó la posición del partido de Germán Vargas Lleras.

"No se puede pretender que todas las proposiciones de todos los partidos políticos sean incluidos en el Plan de Desarrollo", añadió la congresista.