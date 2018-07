El país sigue sin entender que necesitamos paz: Maria Eugenia Guzmán

María Eugenia Guzmán, viuda del dirigente nacional de la UP, José Antequera, expresó que la grave situación de los líderes sociales de la actualidad no se parece al exterminio de la UP.

"Las circunstancias que se están dando hoy en día son circunstancias diferentes. Cuando la Unión Patriótica surgió se consolidó como una unidad política, era un proyecto político", expresó Guzmán.

También advirtió que el gobierno de Juan Manuel Santos sí está actuando frente a las muertes de estos líderes. "Este gobierno tiene una actitud distinta, no ha guardado silencio. Está dispuesto a acompañar. El presidente Santos impulsó un proceso de paz completamente distinto. Las circunstancias que estamos viviendo como país sí distan. Al gobierno sí le interesa la situación que ocurre hoy", dijo Guzmán.