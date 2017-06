El pastor que suena como fórmula vicepresidencial de Alejandro Ordóñez

El próximo jueves se oficializará la candidatura presidencial por firmas de Alejandro Ordóñez y en ese momento el exprocurador deberá inscribir a su fórmula vicepresidencial.



Fuentes que consultó La W en la Costa Atlántica apuntan a que el compañero de fórmula del precandidato Ordóñez podría ser el pastor David Name Orozco, quien hace parte de una importante casa política costeña.



Name Orozco, quien es hijo del empresario David Name, hace parte de la Mesa de Unidad Nacional Cristiana que tiene un potencial electoral muy importante y no tiene simpatía con el Partido de la U al que pertenece su primo, el senador José David Name.



Nos comunicamos con fuentes cercanas a Ordóñez que no confirman ni niegan esta versión, así que el próximo jueves se dará a conocer si este joven pastor será el compañero de fórmula del exprocurador general de la Nación.