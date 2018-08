El polémico trino de Carolina Sanín donde dice que la "pedofilia no es delito"

Un trino de Carolina Sanín ha generado polémica en sus seguidores pues aparentemente la profesora asegura que la pedofilia no es un crimen. Sin embargo, ella lo hace con la intención de diferenciar el acto del deseo, pues desde su perspectiva el deseo por los niños no es un delito, mientras que el acto de abuso sí.

La pedofilia no es un crimen. Es un crimen el actuar sobre ella, es decir, el abuso sexual a menores. Pero ningún deseo es punible en tanto deseo, ni es tampoco bueno o malo. Así que reaccionemos contra los violadores de niños, no contra los pedófilos. No es lo mismo. — Carolina Sanín (@SaninPazC) 20 de agosto de 2018

Después de que los usuarios de Redes Sociales se le "fueran encima" por sus declaraciones, Sanín se defendió asegurando que "Por este tuit me acusan de “defender a criminales”, cuando lo que estoy haciendo es una distinción semántica para que, precisamente, se condene con consciencia a los criminales. Cuando no hay ningún acto, no hay un crimen. Solo digo lo mismo que dice la ley, mi señora".