“El sector de la salud ha perdido un billón de pesos por hechos de corrupción”: fiscal

Durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores en San Agustín (Huila) el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, reveló los avances en las investigaciones que se adelantan por corrupción en el sector salud, las cuales representan hasta el momento un desfalco de más de un billón de pesos para la atención de los usuarios.

A su vez, destacó los resultados obtenidos en las etapas de las investigaciones en el caso de Saludcoop antes, durante y después de su intervención, así como las empresas que recibieron los usuarios afiliados a esa EPS hoy en liquidación, es decir Cafesalud y hoy Medimás. “Hemos encontrado un concierto para delinquir en este frente que se ha ido volviendo permanente y ha ido mutando en las EPS”, aseguró el Fiscal General Martínez Neira.

En ese sentido, reveló que son los mismos actores los que han participado en el millonario desfalco de los recursos parafiscales a través de los administradores de las empresas promotoras de salud.

Se ha logrado trazar una línea histórica que permite identificar diversos modus operandi para distraer los recursos destinados al aseguramiento y prestación de servicios:

1) Durante el funcionamiento de la EPS Saludcoop, esto habría ocurrido a través de su holding empresarial (con la adquisición de bienes muebles e inmuebles al servicio de diversas empresas).

2) Una vez intervenida por orden de la Superintendencia Nacional de Salud, posiblemente se contrataron IPS con enormes sobrecostos, a través de una modalidad denominada “por presupuesto”.

3) Ordenada la liquidación de Saludcoop, los usuarios fueron asignados a Cafesalud EPS, en donde se habría replicado la práctica que presuntamente enriqueció a diversos prestadores (clínicas incluso fachada)

4) En la enajenación de Cafesalud y el surgimiento de Medimás EPS se han suscitado diversas controversias societarias y posible apropiación de recursos a través de las empresas que tienen participación indirecta en esta entidad (socios de Prestnewco sociedad propietaria de Medimás), se han detectado posibles anticipos que no encuentran justificación e incumplimiento en el pago del precio de la venta de ese activo de Saludcoop, lo que dificulta el pago de las acreencias debidas por esa entidad a los prestadores de salud, directos afectados.

Finalmente, el Fiscal General de la Nación señaló que está en riesgo la prestación del servicio en el caso de Medimás: “No están resueltos los contratos de arrendamiento, ni el contrato de la venta de los activos intangibles, ni de la venta de las acciones. Estamos en una situación como de hibernación en cuanto al tema de los contratos. Y, por otro lado, la venta de la EPS no se llevó a cabo y allí el rigor del sistema de supervisión y de las autoridades estatales tiene que ser determinante para no afectar la prestación del servicio en el marco de la intervención especial que ha dispuesto la Superintendencia de Salud”.