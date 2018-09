Elección de magistrados de Sala de primera instancia divide a la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia tiene en su poder una lista de 90 candidatos para elegir nueve como magistrados de las Salas de Juzgamiento y de Instrucción de la Sala Penal desde mayo pasado. Sin embargo, hasta la fecha apenas ha logrado el nombramiento de dos candidatos.

Ante esta situación, La W conoció en exclusiva los registros de las actas de la Sala Plena que se han realizado desde el pasado 7 de junio hasta el 5 de julio. Estos documentos dejan en evidencia un fuerte pulso entre los magistrados de la Sala Penal contra los de la Civil y la Laboral.

Según los registros, la Sala Penal dividió la lista de los 90 candidatos en grupos de a 10. De esos 10, postula en cada Sala Plena un mismo candidato que debe contar con 16 votos para ser electo.

No obstante, esta votación se frenó desde el 21 de junio, cuando la Sala Plena no quiso respaldar a la candidata de la Sala Penal, la ex procuradora Myriam Ávila. De esta manera, la candidata no ha logrado la votación mínima.

Desde entonces, cada Sala Plena se ha convertido en la votación para que se decida entre Myriam Ávila y Héctor Javier Alarcón, los cuales no alcanzan los 16 votos. Pero la Sala Penal no ha querido cambiar de candidata, por lo que cada jueves, al no lograrse la mayoría, se suspende y la elección sigue en veremos.

Esta situación ha provocado malestar entre los magistrados de las Salas Civil y Laboral, que se oponen a darle gusto en la votación a la Sala Penal.

Presentación previa del documento adjunto: