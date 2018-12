Elegir gerente en Fonade, ¿misión imposible?

La W ha revelado información en primicia de los nombramientos fallidos en Fonade y de la interinidad que ha vivido el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo desde la llegada del Gobierno de Iván Duque.

En agosto de 2018 se conoció el primer nombramiento del Gobierno: Ricardo Rodríguez Yee, contralor delegado de minas y energía. Sin embargo, este medio reveló la inhabilidad de Rodríguez Yee, sustentada en el Decreto 128 de 1976, que dice que no podrán ser nombrados quienes hayan ejercido control fiscal un año antes en la respectiva entidad.

Rodríguez firmó auditorías de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, que tenían negocios con Fonade, y en las que resultaron hallazgos fiscales. Y además pidió de forma directa información al Fondo.

Luego de ello y a pesar de que Función Pública emitió un concepto expresando que no estaba inhabilitado, omitiendo el Decreto en mención, La W conoció que desde la secretaría jurídica de Presidencia se tomó la decisión de no continuar con el nombramiento porque sí había inhabilidad, tal y como este medio lo reveló.

El segundo nombramiento fue Jean Phillipe Pening, nombramiento que también se cayó y La W lo dijo en primicia el primero de octubre de 2018. La razón habría sido el vínculo contractual que tuvo Pening con la multinacional Odebrecht entre octubre de 2013 y octubre de 2015, por $432 millones. De esa relación habría un acta de liquidación del contrato de prestación de servicios de Nivalu S.A.S (empresa de Pening) con Odebrecht.

Tiempo después, el 6 de noviembre de 2018, La W reveló que inició empalme María Elía Abuchaibe, quien se haría con el cargo de gerente de Fonade, y actual gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en Atlántico. Es economista y ha ocupado cargos en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y en el Ministerio de Minas.

Sin embargo, y al investigar, La W informó que Abuchaibe podría tener un presunto conflicto de intereses: Fonade contrata a empresas constructoras y las supervisa. Por ejemplo, en unos contratos que tiene esta entidad con el Ministerio de Vivienda, Fonade se encarga de vigilar que los constructores de viviendas gratuitas cumplan con lo establecido por esta cartera.

Así las cosas, Abuchaibe entraría a supervisar negocios de Fonade con constructoras que actualmente están afiliadas a Camacol Atlántico, entidad que actualmente dirige y donde vela por beneficios de estas empresas. Por lo que en estos casos tendría que declararse impedida. Sin embargo, fuentes cercanas al Fondo le dijeron a este medio que la figura ad hoc no está contemplada en la estructuración de la entidad.

No obstante, y a pesar del empalme, no ha sido expedido el Decreto que garantiza el nombramiento de Abuchaibe, a pesar de que el actual gerente, Álvaro Balcázar, ha presentado tres renuncias al cargo, sin poder retirarse de la posición porque no llega alguien en su remplazo. Así las cosas, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, que fue tan cuestionado en el pasado por corrupción y que sería una prioridad para este Gobierno, completa 4 meses de interinidad.

*Todos los documentos que sostienen lo anterior están incluidos.