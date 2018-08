ELN publica mensajes de supervivencia de sus secuestrados en el Chocó

El Frente de Guerra Occidental del ELN, al mando de alias Uriel, publicó un audio en la noche de este miércoles con mensajes de supervivencia de los cuatro miembros de la fuerza pública y los dos civiles secuestrados en el Chocó.

Uriel reitera en el audio que dio a conocer que deben ser suspendidos los operativos militares cerca a la zona en la que se encuentran, so pena de poner en "riesgo la vida de todos".

"Mindefensa ya está en disposición de habilitar un espacio para que sea posible la liberación. En este momento no es por retraso del ELN que las cosas no se den, solo que la falta de claridad del gobierno, que juega con los medios, hace creer que ya todo está listo. Lo único que han habilitado es que se abra el espacio para empezar a concretar el protocolo. Todavía no hay protocolo de liberación eso es cuestión de días, no va a ser hoy ni mañana", afirmó Uriel.