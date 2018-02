Embajador en La Haya anuncia revisión de fallo sobre Nicaragua y Costa Rica

El embajador de Colombia en la Haya, Juan José Quintana, afirmó en La W que revisarán al detalle el reciente fallo de la Corte Internacional de la Haya en un litigio entre Nicaragua y Costa Rica, debido a que considera que puede tener repercusiones frente al proceso que adelanta Colombia contra Nicaragua.

“Nosotros vamos a estudiar el fallo muy a fondo porque, evidentemente, puede tener algunas repercusiones frente al proceso que tenemos en curso contra Nicaragua. Un fallo como este, que es sobre delimitación en el Mar Caribe, evidentemente debe tener ciertos efectos (…) Cuando estudiemos a fondo el fallo, en su momento presentaremos los respectivos recursos”, expresó Quintana.

Según el embajador, no es cierto que el fallo en mención le quite territorio marítimo de la reserva seaflower a Colombia, tal y como ha afirmado el representante a la Cámara, Jack Housni.

Explicó que básicamente el fallo lo que hizo fue cederle a Costa Rica territorio marítimo de Nicaragua, que en 2012 dejó de pertenecer a Colombia.

"Lo que sucede es que las aguas que la Corte adjudicó en 2012 a Nicaragua ya no son del todo nicaragüenses. A partir del viernes de la semana pasada quedaron distribuidas equitativamente entre Nicaragua y Costa Rica. Son aguas que Colombia perdió en 2012", agregó Quintana.

El representante Housni insistió en que sí hay pérdida de una porción de la 'biósfera seaflower'.

“El pasado 2 de febrero hubo un fallo de la Corte Internacional de Justicia, sobre Nicaragua y Costa Rica. En esta decisión, donde el país no era parte, se ve claramente que vamos a estar afectados con el recorte de la frontera sur de la 'biosfera seaflower'. En el mapa que saca la CIJ recorta claramente la frontera colombiana y la reserva de la biosfera. No sé la cancillería por qué dice que no nos afecta”, expresó Housni.

“La Cancillería tiene una actitud de defensa de ella misma. A Colombia le recortaron la parte norte de la reserva de la biosfera. Ahora le están recortando la parte sur de la reserva (…) La Corte está mandando un mensaje claro de que va a reformar la frontera. Y Colombia sigue en una actitud defensiva”, agregó.