Embajador Juan Carlos Pinzón hoy no estaría interesado en ser candidato presidencial

El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón Bueno, desvirtuó por el momento su interés de postularse hoy como candidato presidencial a pesar de que tampoco ha descartado la posibilidad.

Pese a esto, reveló que ha habido “mucha gente, muy generosa, del Partido de la U, de otros partidos, de la sociedad civil, amigos y empresarios que son muy generosos al simple hecho de considerar el nombre de uno para semejantes responsabilidades y con semejantes deberes con el pueblo colombiano”.

Es por ello, que reiteró que “hoy se concentra solo en su deber de fortalecer y defender la relación y los intereses de Colombia”, y así mismo agradeció que haya esa consideración. “Pero yo hoy ejerzo como embajador de Colombia en EEUU y no tengo ninguna actividad distinta a esa en este momento. En esto no se pueden dar respuestas a la ligera o suponer algo distinto a agradecer”, expresó Pinzón.

De igual forma, se pronunció frente a las voces de preocupación que han surgido por no defender al Gobierno Nacional de las críticas hechas por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana en el Cumbre de la Concordia adelantado en Bogotá.

El embajador expresó que él cumplió con sus funciones presidiendo el foro y explicando cómo avanzan las relaciones de Colombia y Estados Unidos. Además aclaró que “habían muchas personas en el foro que tenían múltiples tareas y funciones”.

Finalmente, Pinzón Bueno resaltó que en este evento pudieron hablar todos los sectores, “lo que uno quisiera poder ver es más gente dialogando, opinando para ver si resolvemos los problemas de Colombia. Claro, hay tonos, hay frases que uno no está de acuerdo, no le parecen, no acepta, pero ahí estábamos. Era un espacio para compartir, para conversar y para mirar hacia el futuro”.