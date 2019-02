Empresario intenta apelar multa millonaria realizada en aeropuerto El Dorado

El empresario Jorge Mesa Correa, habló en La W sobre la insólita multa que recibió porque se le cayeron los pantalones mientras estaba en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

El hombre contó que estaba en un viaje desde Bogotá a Bucaramanga, y que, cuando iba a pasar a la sala de espera, la máquina detectora de metales empezó a sonar, por lo que las autoridades le solicitaron que se quitara el cinturón.

Lamentablemente al hombre se le cayeron los pantalones y lo multaron con 18 millones de pesos. “Ellos me dicen que fue por un acto obsceno, pero no me parece que haya sido así” afirmó.

Por ahora la aeronáutica civil no se ha pronunciado porque el caso continúa en investigación.