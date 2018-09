En Colombia vale 5 euros matar a cualquiera, según periodista español

El periodista español Javier Negre, estuvo de visita en Colombia, como parte de su trabajo de investigación para la elaboración de un libreto sobre la banda española los Miami, quienes en su momento, habrían tenido nexos criminales con los carteles de Medellín y Cali.



Luego de su estadía, que relata, duró varias semanas, entregó unas declaraciones a la cadena radial española COP, que no han caído bien en el país. El periodista español aseguró que, por ejemplo "en Medellín, las organizaciones del narcotráfico siguen controlando todo"



Aseguró, el señor Negre que por 30 euros hizo el narcotour y crítico a las autoridades locales porque considera que la solución al oculto al narcotráfico que hay en la capital de la montaña no es derrumbar edificios.



El ciudadano de nacionalidad española explicó cómo se hacen negocios en Colombia, a su juicio, " hay 42 fronteras controladas por mafias, que si quieres abrir una panadería debes pedirle permiso al jefe de la mafia local" sentenció el comunicador, al advertir que hace unas semanas hubo un empresario que apareció picado en un maleta porque quiso abrir un negocio comercial.



Según Javier Negre, el 80 por ciento de la mujeres en Medellín son prostitutas y que Cali es una de las ciudades más peligrosas de Latinoamericana, por encima de Medellín, aunque no la visitó.



De Cartagena reseñó que es una ciudad preciosa pero que "allí puedes ver a menores de edad hablando con turistas, y es que en Colombia acostarse con un mujer cuesta 10 euros" finalizó.