En el actual gobierno nació el cartel del Sida: veedor de la Salud

Luego de que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, denunciara el "Cartel del Sida" en Córdoba, el cual sería peor que el "Cartel de la Hemofilia", en el departamento se conocieron reacciones por parte del veedor de la Salud Darío Díaz, quien aseguró que dicho caso de corrupción había sido denunciado hace algunos meses.

"El cartel opera lo mismo que el cartel de la hemofilia. Buscan unos falsos pacientes, unas falsas historias clínicas, unos falsos exámenes y unos falsos tratamientos y por consiguiente ahí se roban la plata, desangran al departamento de Córdoba que es de todos nosotros. Denuncié en el actual gobierno, en el actual gobierno nació ese cartel", precisa el veedor Díaz.

Tras la delicada denuncia, La W Radio buscó reacciones por parte del secretario de Salud de Córdoba, Eduardo Vélez, quien aseguró que pese a no conocer en detalle la denuncia de la Procuraduría, afirma que los supuestos falsos pacientes no corresponderían a la vigencia 2017 y que actualmente la Gobernación no tendría personas enfermas de VIH/Sida a su cargo.

"Lo que sí les puedo garantizar es que desde el año pasado hasta la fecha que estoy en el cargo, no hemos expedido ni una sola autorización para atención de pacientes con Sida porque no tenemos afiliados a cargo de la Gobernación. No tenemos pobres no asegurados que dependan de la Gobernación", señala el funcionario.

El funcionario precisó que una vez sean notificados por parte de la Procuraduría procederían con las respectivas actuaciones que amerita el caso.

"Todos los pacientes habitantes de Córdoba, que tengan cualquier tipo de enfermedas incluido el Sida, están afiliado en alguna de las 14 Eps que hacen presencia en Córdoba. Vamos a esperar que la Procuraduría explique en qué consiste el cartel del Sida para saber de qué año es, a qué Eps pertenecen. Una vez nos notifiquen, nosotros a través de la Inspección de Vigilancia y Control haremos las investigaciones respectivas", indicó el funcionario.

El funcionario agregó que actualmente, un paciente con Sida tiene una inversión de $2'500.000 y que durante el año pasado cerca de 2.500 personas que padecen el mal fueron afiliados en las respectivas Eps.