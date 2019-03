En el Liceo Francés de Bogotá prohibieron los balones y tomaron otras medidas

Esta es la carta de los padres de familia donde revelan las extraordinarias medidas que acaban de tomar las directivas del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá:

Bogotá 7 de marzo de 2019

Señor, Marc Cabalé

Señor,

Marc Cabalé

Rector

Señoras, Señores,

Consejo de Administración

Consejo de Establecimiento

Liceo Francés Louis Pasteur

Por medio de la presente, queremos expresar nuestra preocupación como padres de familia por el tratamiento que se le ha venido dando a varios temas que conciernen a toda la comunidad del Liceo. Los exponemos para su información y evaluación:

Uniforme y atuendos.

Nos remitimos al reglamento interno del colegio, en el Artículo 18 Capítulo 4 –Presentación Personal:

“Los miembros de la comunidad escolar deben tener una presentación personal pulcra, propia de un entorno escolar y de trabajo, que no sea provocativa. Las prendas que lleven los alumnos deben estar en buen estado, sin rotos ni transparencias. Prohíbanse las indumentarias descuidadas, fuera de lugar, muy cortas, muy escotadas o que dejen ver la ropa interior. También se prohíben las prendas con estampados insultantes, provocativos o inapropiados (mensajes sexistas, racistas, groseros, etc.) o con publicidad de productos nocivos para los menores (tabaco, alcohol, drogas, etc.). En su presentación personal, y por razones de higiene, los alumnos deben evitar “piercing”/ tatuajes en el rostro”.

Entendemos y aprobamos la existencia de códigos de vestir en los diferentes espacios de convivencia ciudadana, entre los cuales, uno de los más importantes es el colegio.

Sin embargo, como muchos de los temas relacionados con la educación, la construcción de la identidad, del relacionamiento entre las personas y del desarrollo de la personalidad, los espacios de expresión y la comunicación son elementos fundamentales.

Las tensiones entre lo “debido” e “indebido” es normal y la existencia de zonas grises es lo que debe generar diálogo y entendimiento con ánimo de construcción de un espacio que fomente la diversidad, el respeto y la reflexión permanente.

No pueden tener cabida comportamientos irrespetuosos, prejuiciosos ni moralistas en una institución que se rige por principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, mucho menos en el momento de transformación social que estamos atravesando. Los funcionarios del centro educativo portan una gran responsabilidad y deben dar ejemplo con sus palabras y acciones en toda circunstancia a pesar de las enormes dificultades que puedan presentar los debates de la comunidad escolar.

Por lo demás consideramos el uso de la palabra “provocativa” en dicho artículo con una carga ambigua, que tiende a reproducir modelos sexistas insinuando que la responsabilidad en cualquier comportamiento irrespetuoso, de acoso o incluso de violencia recae en las víctimas de dichas acciones y no en sus autores. No hay ninguna forma de vestir que justifique la agresión a una mujer o a ninguna persona.

Entendemos que la actividad realizada el día de hoy por los alumnos haciendo uso generalizado de la falda es una reacción válida frente a situaciones reiteradas y constantes de llamadas de atención arbitrarias e injustificadas.

Como lo expresó el señor rector Cabalé en correo enviado a los padres en la fecha, “Es evidente, por supuesto, que el Liceo no prohíbe el uso de la falda.” Esto debe quedar muy claro a toda la comunidad, empezando por quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir dicho reglamento, previamente sometido a exámen en las instancias correspondientes.

Creemos que las protestas por parte de los alumnos tienen origen en situaciones reales acaecidas con tanta frecuencia que tuvieron tiempo de reflexionar y organizarse para comunicar de forma simbólica su descontento.

Al respecto queremos informar que como padres hemos escuchado comentarios y recibido quejas por parte de alumnas del Liceo francés por las palabras utilizadas por la Consejera de Educación, señora Cabalé, respecto a su vestimenta. No ha sido ocasionalmente que en espacios de circulación del colegio se ha referido ofensivamente al aspecto y presentación de algunos alumnos, en su mayoría niñas.

Esta actitud ha trascendido a una posición arbitraria y autoritaria frente a la cual expresamos nuestra más sincera indignación.

Se vienen presentando situaciones en que ciertos alumnos se han comportado abusivamente con sus compañeras, eso lo sabemos de las fuentes primeras. Frente a dichas situaciones no cabe la menor duda que los autores de las acciones, abusadores y agresores son quienes deben cargar con la responsabilidad de los hechos, en ningún caso achacársele a las niñas por su forma de vestir.

El mensaje que transmite la señora Cabalé es que la ropa es “provocativa” para los hombres, como si de alguna manera esto justificara agresiones y comportamientos inadmisibles. El trato de la Consejera de Educación exige un actitud ejemplar, que fomente el diálogo entre las diferentes partes que componen la comunidad estudiantil, su autoridad no puede estar basada en la reprimenda sistemática, la grosería y el irrespeto.

Recreación y deporte.

Queremos igualmente manifestar nuestra preocupación por el tratamiento que se la ha venido dando a varios temas relacionados con las prácticas deportivas, la recreación y la enseñanza de buenos hábitos de vida. Específicamente consideramos que la prohibición de balones es una medida que resta mucho más de lo que aporta.

El fomento de la práctica deportiva es también un elemento de educación que debe ser integrado en la búsqueda de la excelencia académica y de la formación integral del ser. La prohibición del uso de balones aptos para cada práctica deportiva remplazándolos por balones de espuma, desincentiva el interés por el deporte, fomenta la mediocridad y empuja a los niños y jóvenes a refugiarse en los dispositivos móviles digitales como recurso facilista de distracción

Solicitamos una profunda reflexión frente a esta medida, que permita la emancipación de los jóvenes, que incentive la práctica deportiva como base de un estilo de vida sano, de amor propio, alta autoestima y reconocimiento social.

Semana Cultural

La organización y operación de la Semana Cultural es una actividad que hace parte de la vida del Liceo Francés, tanto internamente como a nivel intercolegiado. Con el paso de los años se ha venido consolidando una serie de actividades y procesos que permiten su financiación y organización así como el compromiso y la toma de responsabilidades por parte de los alumnos.

Este año fueron muchos los obstáculos, muchas las medidas arbitrarias y los comentarios desobligantes que dificultaron su desarrollo.

Este evento significa una inflexión en el cotidiano de los estudiantes ya que permite dinámicas distintas, conocimientos extracurriculares y posibilidades de expresión que no hay en otros espacios. Para ell@s también significa la adquisición de habilidades que están profundamente relacionados con la vida profesional y con el desarrollo social.

Esta actividad debe contar con el más decidido apoyo por parte de las directivas del colegio, en el espíritu de construir sobre lo construido, de guiar y orientar; de 4 escuchar y percibir lo que las nuevas generaciones entienden y expresan del momento en que están viviendo.

Quedan muchas cosas positivas de esta edición. Se abren debates muy claros sobre la música, los bailes, el consumo y la expresión cultural de nuestros hijos e hijas, sobre los cuales necesitamos poder discutir amplia, respetuosa y flexiblemente. También quedan muchos sinsabores, una vez más, por los comentarios desobligantes, el tono grosero y la toma arbitraria de medidas prohibitivas por parte de un agente escolar a quien su posición le exige claridad, respeto, apertura, inteligencia emocional positiva y creatividad.

Servicio Social.

El Servicio Social es una actividad de obligatorio cumplimiento dictada por el Ministerio de Educación. Su obligatoriedad responde a las necesidades y características de Colombia, un país donde la inequidad es una de los problemas más graves. Las experiencias recogidas en más de treinta años de observancia de esta norma han generado acciones, prácticas positivas y sobre todo han marcado la visión y el corazón de miles de personas, practicantes y beneficiarias. El Servicio Social que queremos y que hemos construido en el Liceo Francés tiene unas dinámicas que solicitamos comprender y que necesitamos potenciar.

Consideramos preocupante que se sugiera a los alumnos la realización de actividades de bajo impacto (por ejemplo recepción de los padres a entregas de notas y eventos) en vez de continuar con actividades que se venían desarrollando tradicionalmente, que sí aportan y permiten una reflexión y un cuestionamiento de los alumnos en pro de entender las condiciones del país en que viven.

Cuando hemos solicitado explicaciones frente a los cambios realizados nos hemos enfrentado al desdén, a la falta de comunicación, al maltrato y comentarios relacionados con el territorio colombiano y sus nacionales que dejan mucho que desear de una funcionaria que, como lo venimos expresando, debería tener el temple para dar ejemplo manejando con claridad y responsabilidad las situaciones que se presenten complejas.

Como padres de familia solicitamos el estudio y análisis de nuestras posiciones, y respuestas concretas en la mayor brevedad posible. Consideramos que nuestras preocupaciones no son vanas, se inscriben en una voluntad de diálogo y están abiertas a discusión de toda la comunidad escolar de nuestro querido Liceo Francés. Apelamos a los principios fundadores de un sistema educativo en el que creemos y confiamos profundamente. Se relaciona una lista no exclusiva de padres de familia que adhieren a esta correspondencia.