En La W habla Alan Garzón, el joven que fue agredido en la marcha contra el Eln

Los actos de agresión ocurrieron en la marcha que transcurrió el domingo 20 de enero en la ciudad de Medellín, como resultado de la indignación de los colombianos en consecuencia del acto terrorista en la Escuela General Santander.



“Me gritaron cosas absurdas, me gritaron guerrillero y me gritaron que me fuera para donde Maduro”: Alan Garzón.



Garzón manifestó que “Duque rompió los acuerdos con el ELN”. También expresó que percibió incoherente que las personas que se encontraban en la marcha le hubieran faltado al respeto: “Me sentía impotente y destrozado, por simplemente estar expresando mi opinión”.