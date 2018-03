En los últimos años, 5.4 millones de personas salieron de pobreza multidimensional: Santos

El presidente Juan Manuel Santos destacó la reducción en los índices de pobreza multidimensional y pobreza monetaria en Colombia, reportados por el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).

La pobreza multidimensional se ubicó en 2017 en 17,0%, bajando 0,8 puntos porcentuales pues en 2016 estaba en 17,8%. Según Mauricio Perfetti, director del Dane, esto quiere decir que entre 2016 y 2017, 255 mil colombianos salieron de ese tipo de pobreza que se mide evaluando de qué forma los colombianos acceden a servicios de salud, educación, vivienda, trabajo, servicios públicos, entre otros.

Según el Dane, la pobreza multidimensional ha registrado una tendencia decreciente pues en 2010 se ubicó en 30,4%. El presidente Juan Manuel Santos destacó que 5.4 millones de colombianos salieran de la pobreza multidimensional a lo largo de su gobierno.

“5.4 millones salieron de la pobreza multidimensional, es una cifra que nos debe llenar de orgullo y satisfacción. Los colombianos muchos se están levantando, ya no tienen la incertidumbre de si habrá comida, educación, un techo donde dormir. Dónde ser atendidos en materia de salud, dónde trabajar. Yo dije el 7 de agosto, a los pobres no les vamos a fallar y no les hemos fallado”, declaró el presidente Santos.

En 2017, 385.000 colombianos salieron de la pobreza monetaria y 469.000 personas salieron de la pobreza monetaria extrema. Este tipo de pobreza se mide con base en los ingresos de las personas.