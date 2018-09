Estas son las frases más destacadas de la entrevista:

Retractar según la RAE es revocar expresamente lo que se ha dicho y no me ordenaron eso sino rectificar y eso es reducir algo a la exactitud que debe tener. Eso fue lo que me ordenó la juez.

He apelado al fallo de primera instancia

Me ratifico: la reforma laboral de Uribe condujo a esclavitud e indignidad de los colombianos

La juez me ordena que rectifique un trino que reproduje, eso no lo puedo hacer tecnológicamente, yo simplemente retriné un trino.

Me pide rectificar lo dicho acerca de Álvaro Uribe Vélez cuando digo que en mi opinión personal el debería responder por delitos de lesa humanidad.

Como parlamentario en el año 2007 realicé un debate sobre el paramilitarismo en Medellín, en ese debate me senté en usar la documentación que había de las convivir y las cruce con el número de armas y determiné que tipo de nexos se podían establecer con paramilitares.

El 32% de las convivir fundadas por Álvaro Uribe cometieron delitos de Lesa Humanidad.

En mi íntima convicción creo que el expresidente Uribe Vélez tiene indicios que ameritan investigación judicial por delitos de lesa humanidad y paramilitarismo

Por ejemplo, la convivir El Condor, de los hermanos Gallón Henao y Villegas, habían hecho de la hacienda Guacharacas el centro de grupos de limpieza de miembros del ELN.

Jamás ha sido refutada ninguna de las pruebas que presenté.

Yo me equivoqué en mi respuesta a la pregunta porque usted se refería al futuro en mi íntima convicción yo no hablo del futuro sino del pasado, investigado por mí mismo como parlamentario, hay hechos que indican que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe ser investigado por delitos de lesa humanidad por la justicia colombiana.

Lo que me parece que es una inexactitud por parte de un parlamentario es decir qué fallo debe determinar la justicia, ella debe ser independiente.

