En muchos campamentos los comandantes de las Farc no permiten avances: Sergio Jaramillo

El Gobierno reconoce que hay retrasos en la construcción de varios campamentos para las Farc aparentemente por exigencias inusuales por parte de la guerrilla, como baños y pisos en porcelana, zona de audiovisuales, canchas sintéticas, aire acondicionado en habitaciones y hasta gimnasios.

Los comandantes locales de las Farc han paralizado la actividad de los contratistas, que se han sentido intimidados, según explicaron el gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

"La realidad es que en muchos campamentos los mismos comandantes de las Farc no han permitido que se avance porque hacen exigencias que no corresponden con lo que se acordó. Talvez el caso más notorio fue el de Tumaco, que se expusieron retrasos. Lo que nadie preguntó es por qué hay grandes retrasos, porque el comandante local en repetidas ocasiones ha parado la entrada de los proveedores (...) y por qué los paran? porque hay exigencias que no corresponden con lo que se acordó con el secretariado", expresó Jaramillo agregando que han pedido gimnasios y espacios para audiovisuales.

"Hay que decirlo: a los contratistas les da un poquito de susto porque aquí hay personal que así las tengan guardadas en un lado, pues todavía es un campamento con personas armadas. Que un comandante le diga a un contratista, no queremos esto y quiero que esperen un momento mientras tomamos una decisión, pues cualquiera se intimida pues a veces los términos son fuertes", expresó Córdoba.

Advierte Córdoba que en general a las Farc no le han gustado las tejas que ha propuesto el Gobierno para las construcciones, que han pedido habitaciones de 24 metros cuadrado con baño interno, entre otros requerimientos.

Las nueve zonas veredales que persisten con problemas son Charras en San José del Guaviare; La Colina en Guaviare; La Variante en Tumaco; San José de Oriente en el Cesar; La Cooperativa en Vista Hermosa, Meta; Santa Lucía en Ituango, Antioquia; Llano Grande en Dabeiba, Antioquia; Policarpa en Nariño; El Galllo en Tierraalta, Córdoba.