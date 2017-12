En principio, ex paras no podrían entrar a la JEP: Mininterior

Le puede interesar: ¿Decreto propiciaría que exparamilitares de Justicia y Paz puedan entrar a la JEP?

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó en diálogo con La W que el decreto que permite que los desmovilizados que se acogieron a la ley de Justicia y Paz puedan entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solo aplica a los ex miembros de las Farc que se acogieron al mecanismo de justicia transicional impulsado durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“Se trata, primero, no de todos los postulados de Justicia y Paz sino solamente a los que pertenecieron a las Farc y obtuvieron un beneficio con la Ley de Amnistía”, dijo el ministro.

Aclaró que hoy por hoy no se sabe si antiguos jefes paramilitares pueden o no acogerse a la JEP, por lo que aclaró que eso deberá definirlo la Corte Constitucional.

“En principio, no pueden acogerse. La Ley de Amnistía exige que la persona que se someta a esta haya cometido un delito político o un delito conexo con el delito político. Y ese no es un delito que han cometido los exintegrantes de los paramilitares. Ellos cometieron delitos comunes y no tendrían cabida. Sin embargo, habría que esperar más adelante alguna decisión judicial de la Corte sobre la JEP”, expresó Rivera.

Se habla de aproximadamente 300 miembros de las Farc que se acogieron a Justicia y Paz, entre ellos alias Martín Sombra y alias Karina.