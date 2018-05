En riesgo puntos Vive Digital por disputa entre Fonade y el MinTIC

La W conoció que hoy en Presidencia se está tratando de solucionar una disputa entre Fonade y el Ministerio de Tecnologías por un contrato de $247.000 millones que llevaba a cabo la operación de 908 puntos Vive Digital.

Resulta que Fonade acusa al Ministerio de no entregarle los recursos necesarios para la operación los puntos Vive Digital. Y eL MINTIC argumenta que no va a desembolsar ese dinero hasta que no se aclaren las irregularidades que se cometieron a la hora de elegir a los contratistas que ejecutarían los servicios.

La disputa empezó porque, según la cartera de las tecnologías, Fonade no logró legalizar $92.000 millones que le fueron desembolsados y además, que en el proyecto se evidenció la existencia de sobrecostos en la contratación ejecutada por Fonade. Asunto por el que ya hay alerta en la Fiscalía, Contraloría y Agencia Jurídica del Estado.

Y es que La W conoció que ya en la Superintendencia de Industria y Comercio hay abierta una investigación por un posible cartel empresarial de algunas empresas de la región Caribe que se habrían cartelizado para ganar la operación de dichos puntos Vive Digital, en los que se requerían servicios de conectividad, labores de interventoría, capacitaciones y certificaciones.

Estas son las compañías presuntamente cartelizadas:

Se trata de las compañías Consorcio Integradores 2018, conformada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Corporación Sucursal Colombia y Corporación Integral Tecnodigital S.A.S; Unión Temporal Educando, compuesta por Interseg y Energía Integral Andina S.A; Unión Temporal Fonade Fase 3, compuesta por Itelca S.A.S, Conware S.A y Fundación Colombia Solidarios.

Lo mas grave de este pleito, razón por la cual hoy está en Presidencia, es que si no se logra un acuerdo peligra la existencia de estos Puntos Vive Digital, que permiten que los colombianos puedan acceder a Internet de forma gratuita en distintas regiones del país.

Y además llama la atención que la persona de Presidencia encargada de resolver este millonario pleito es el Secretario General Alfonso Prada, quien curiosamente tiene a dos de sus íntimos amigos, Juan Valdés y Juan Pablo Castro como miembros de la junta directiva de esta entidad. Recordemos que ambos trabajaron con él en el SENA y en la Presidencia.