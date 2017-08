En suspenso quedó el nombramiento de Carlos Correa como presidente de Findeter

La junta directiva de Findeter, reunida en la tarde de este martes, ni siquiera tocó el tema de la elección del ex alto consejero para las regiones, y ex alcalde de Montería, como presidente de la entidad financiera estatal.

Según pudo establecer La W, al no existir respuesta de la Superintendencia Financiera sobre si era o no viable el nombramiento de Correa, quien se encuentra investigado por presuntos delitos contra el erario, el punto de su nominación no fue tratado.

La W reveló en primicia el pasado 9 de agosto que la junta extraordinaria prefirió elevar una consulta ante el superintendente financiero para saber si las investigaciones en curso eran un argumento suficiente para no elegirlo como nuevo presidente de la entidad.

Mientras tanto se conoce que la renuncia de Luis Fernando Arboleda fue aceptada a partir de la fecha y quedó como presidente de la entidad el secretario general, Rodolfo Zea.