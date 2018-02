“Encontramos hallazgos en Uniautónoma que podrían poner en riesgo el servicio educativo”

La ministra de Educación Yaneth Giha Tovar dio detalles sobre la investigación que adelanta la entidad por la crisis financiera que vive esta alma mater.

Aseguró que cuando el ministerio llegó a Barranquilla se dio cuenta que no solamente tenía que indagar y revisar las denuncias que ha hecho La W, en su mayoría sustentadas por empleados, docentes y estudiantes de esa alma mater, y la de los sindicatos. Si no también, temas administrativos y financieros.

“Las denuncias no llegaron directamente al Ministerio de Educación, las denuncias fueron enviadas por un medio de comunicación, las primeras denuncias que conocimos tenían que ver con el no pago a los docentes y con unos temas sindicales. Cuando fuimos nos dimos cuenta que no solamente teníamos que indagar y revisar los temas de estas dos denuncias. Encontramos hallazgos en Uniautónoma que son preocupantes, y además dan cuenta de situaciones graves que podrían poner en riesgo el servicio educativo. Por eso el ministerio tiene que actuar para que no se ponga en riesgo ese servicio educativo, por eso estamos aquí, y por eso las medidas que tenemos que tomar”, señaló la ministra.

Algunos de estos hallazgos ya fueron enviados a la Superintendencia Financiera, la DIAN, al Ministerio de Trabajo, y a la Fiscalía. Giha aseguró que estos organismos se encuentran actuando en la medida de sus competencias.