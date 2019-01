Entre lágrimas dio su testimonio Gabriel García Morales

Durante su testimonio en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, dijo que conoció al brasileño Luiz Bueno Junior en una reunión con el entonces presidente Álvaro Uribe y el ministro Andrés Uriel Gallego (Q.E.P.D)

Gallego fue quien le pidió que asistiera a una reunión en presidencia de la República.

Por otro lado, Gabriel García confirmó las reuniones con Bueno en el apartamento del empresario Juan Manuel Barraza. En dicho apartamento se habría cuadrado el soborno por 6.5 millones de dólares.

Bueno le había dicho al entonces Viceministro que tenían una forma de entregar el dinero que era imposible de rastrear.

Relató que en alguna de dichas reuniones asistió Daniel García Arizabaleta, a quien Bueno Junior pedía que se retirara cuando hablaban de cosas ilegales.



Agregó que pidió un concepto jurídico de un abogado de Corficolombiana sobre la viabilidad de la obra y que Bueno le recomendó a Hugo Palacios. Dicho concepto le fue entregado días después por un funcionario de Corficolombiana de nombre Pedro Valencia.



También contó que Bueno le habría informado que consiguieron apoyo en el proceso de estructuración a través de la pareja de un funcionario de Corficolombiana, la cual trabajaba en la Corporación Financiera Internacional. Según García Morales la empresa Brasileña tuvo injerencia en la estructuración de los pliegos a través de Victoria Guarín.

El exfuncionario aseguró que se sintió amenazado por empresarios de Odebrecht, quienes le hablaban de acciones legales en su contra sino le adjudicaban la obra.

El ex viceministro habló de presiones mediáticas y nombró al periodista José Fernando Hoyos, de Revista Semana, con quien supuestamente se reunió en un apartamento.

"En general lo que hubo fue un gran comentario en los medios, off the record ellos me planteaban que había un rumor que se iba a adjudicar con los Nule...pero quién me citó a una reunión a las 10 de la noche fue el señor José Fernando Hoyos, periodista de Semana."

Por último dijo que en 2016 se reunió con Luiz Bueno y le informó que había encontrado un pago que no correspondía a un soborno sino a dinero de los afiches para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

Bueno Junior le respondió que ese dinero era un compromiso con Roberto Prieto.

El ex viceministro de transporte lloró cuando recordó el momento en el que tomó la decisión de recibir sobornos.

El Testimonio de Ghisays

Enrique Ghisays confirmó que a través de su empresa Lurion Trading se lavaron los 6,5 millones de dólares en coimas que iban destinados al ex viceministro Gabriel García Morales.

Ghisays admitió ante la justicia que él, junto con su hermano Eduardo Ghisays, había creado en Panamá la empresa para, a través de ella, “blanquear” el soborno millonario de Odebrecht.

Lurion Trading fue creada en enero de 2010: apenas un mes después de que el Instituto Nacional de Concesiones, que por entonces lideraba García Morales, les diera el contrato de la Ruta del Sol 2 a Odebrecht y sus socios.