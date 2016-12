Entregamos 19.849 metros cuadrados sin minas antipersonal en Briceño: Ejército

El Gobierno y las Farc entregarán hoy la vereda El Orejón, de Briceño, Antioquia, como territorio libre de minas antipersonal.

El coronel Omar Leal, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario, explicó que esto se logró luego de un trabajo conjunto con la comunidad, que señaló los lugares donde estaban los artefactos explosivos. (Lea también: Congreso refrendó los acuerdos con las Farc).

"En la vereda El Orejón se realizaron 10 intervenciones, se revisaron 19.849 metros que fueron despejados y entregados a la comunidad con 46 minas que destruidas", dijo el oficial.

Agregó que el Batallón de Desminado Humanitario seguirá operando desde esta zona en el 2017 para intervenir otras veredas del municipio y por si aparecen nuevas amenazas puedan controlarlas.

Además, indicó que en la zona de El Alto del Oso, donde se cree hay terrenos minados, "las informaciones no fueron precisas. Se sabe que hay artefactos explosivos pero no la ubicación aproximada. Se tomó la determinación de hacer una marcación permanente, señalizando los caminos y cercando los linderos. También teniendo en cuenta que son terrenos que no son usados por la comunidad, pues son de reserva forestal".