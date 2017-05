Entregué $4.000 millones a Alejandro Lyons: Heliodoro Agámez

En diálogo con W Radio, Heliodoro Agámez, uno de los abogados involucrados en el millonario desfalco a la Educación de Córdoba, reveló que le entregó 4.000 millones de pesos al exgobernador Alejandro Lyons.

“El señor Lyons ha pisoteado el Código Penal (...) la única prueba que tengo en contra suya es que el recibió 4.000 millones de pesos de mis manos cuando estaba en campaña (…) esos dineros son producto de unas demandas mías que yo como abogado he venido ejerciendo”, relata Agámez.

“Cuando yo recupero los dineros de mis demandas, le entrego al señor Lyons 4.000 millones de pesos (…) después le dije que me devolviera ese dinero porque seguramente yo iba a llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía para devolver esos dineros, pero el señor nunca los devolvió por el contrario se volvió agresivo”, reveló.

Agámez también señala que a Lyons se le atribuye la muerte de su hermano Jaime Agámez. Por ello, denunció que su hermano no murió de forma natural sino que fue asesinado por un grupo político involucrado en el “cartel de la educación”: “A mí también me quieren asesinar, porque descubrí la verdad, que a mi hermano lo asesinaron”.

Adicionalmente, Agámez afirma que el cuerpo de su hermano fue hurtado: “Supuestamente el CTI de la Fiscalía realizó una exhumación al cuerpo (…) sin embargo, cuando pedí el reporte a la Fiscalía, ellos me aseguraron que no han realizado ninguna exhumación, que sí se tiene una prevista pero hasta la fecha no se ha realizado”.

Finalmente, Heliodoro le confirmó a La W que Jaime Agámez le contó que vio cómo el senador Armando Benedetti, Jorge Peralta y otras personas se reunieron en la plazoleta de comidas del centro comercial Gran Estación para repartir el dinero que presuntamente sería destinado a pagar las deudas que dejó la campaña política del senador.

“Mi hermano me contó telefónicamente que el señor Benedetti era un gestor para la consecución de este desfalco a la Educación de Córdoba (…) que los dineros los manejaba Jorge Peralta en la Fiduprevisora y las cuentas en donde estaba el dinero las manejaban con unas claves cifradas y se entregaban a través de su representante político que es Benedetti, la persona encargada de conseguir las cuentas cifradas”.