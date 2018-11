Equión Energía se pronunció sobre las protestas que tienen parada su operación en Yopal

Equión Energía informó que desde el miércoles 14 de noviembre, su operación en el corregimiento El Morro, Yopal, ha sido afectada de manera injustificada por bloqueos selectivos, realizados en la vereda La Vega por parte de personas de la comunidad que han impedido la libre y normal movilización de empleados, contratistas, víveres, y cargas. Según la compañía, la situación persiste y se intensificó en los dos últimos días pese a la continua comunicación entre líderes comunitarios y la empresa.

En su pronunciamiento, Equión Energía manifestó que además de la evidencia de que los compromisos asumidos por Equión y sus contratistas se vienen gestionando permanentemente con la atención y seguimiento a los diversos temas, los cuales en su mayoría ya han sido cumplidos, los demás se encuentran en proceso de materializarse, conforme se ha informado oportunamente en diversos oficios y reuniones.

Por tanto, Equión rechaza las manifestaciones de incumplimiento expresadas por parte de quienes lideran dichos bloqueos en contra de su operación.

Según la empresa, una reunión acordada bajo la premisa de previa normalidad en el tránsito, realizada con la presencia de la Secretaria de Gobierno de Yopal y la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) como garantes institucionales, infortunadamente no pudo ser concluida, al no llegar a un acuerdo frente al desarrollo de un proceso de diálogo respetuoso y en un ambiente que ofreciera las garantías y aseguramiento de no realización de vías de hecho. Es así que en la mañana de hoy, hay dos nuevos puntos de bloqueo en la operación de Equión en el corregimiento El Morro, en La Aguatoca y el cementerio.

Equión reiteró en su pronunciamiento, que su política es privilegiar el diálogo para el manejo y tratamiento de los diversos temas; sin embargo, cualquiera que fuere el escenario de conversación solo podrá ser posible si se garantiza total y absoluta normalidad en la operación, incluidas las actividades de los contratistas.

La Compañía invitó a quienes adelantan las vías de hecho, a cesarlas porque más allá de carecer de legalidad, incluso han afectado la prestación oportuna del servicio de alimentación y agua a empleados y contratistas, situación que evidencia una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Además, al continuar los bloqueos, la compañía se ve obligada a suspender los contratos de servicio y no efectuar ningún pago por aquellos que se dejen de prestar.