Ernesto Macías, presidente del Congreso habla sobre sus estudios

El presidente del Congreso habló de sus estudios. Lo hizo después de los rumores que aseguraban que había falsificado su diploma de bachiller y que nunca había culminado sus estudios secundarios.

Ernesto Macías aseguró que hizo hasta quinto de bachillerato, es decir hasta el décimo grado, pero que por cuestiones de su trabajo político no culminó el colegio. Sin embargo, afirmó que su grado de bachiller lo obtuvo legalmente a través del Icfes, quien da la opción de validar los estudios secundarios; documento que presentó ante la Corte Suprema de Justicia, donde llegó su caso porque uno de sus paisanos lo denunció.

Así mismo, en entrevista con Vicky Dávila aceptó que no fue un estudiante destacado, pero que aún así logró graduarse como Comunicador Social de la Univesidad Cooperativa de Colombia. "Me superé, y hay algunos que me critican que ni siquiera han terminado el bachillerato", dijo el congresista.

Este es el vídeo de sus declaraciones en La W: