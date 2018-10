Es desafortunado que Marta Lucía Zamora trabaje en la Jep: Sigifredo López

En medio de la audiencia donde Sigifredo López compareció ante la Jep para contar la tragedia que vivió durante su secuestro, le pidió al Tribunal de Paz que separe a Marta Lucía Zamora de su cargo ya que por culpa de ella fue re victimizado:

“Una señora que desafortunadamente trabaje en la Jep que re victimiza y además tiene cuestionamientos éticos ¿qué buen servicio a la imagen de esta institución, que está naciendo puede dar? ese descrédito no debe alcanzar a la JEP y a mi juicio no puede tener a personas cuestionadas como la doctora Zamora, el llamado es para que revisen, existe una figura jurídica que se llama separación del cargo, cuando un funcionario público está cuestionado, debe separarse para que lo investiguen y no utilizar su cargo como escudo, no sé qué está pasando que esta señora sigue aquí”.

Adicional a esto, pidió Sigifredo que los actuales miembros de las Farc que ocupan puestos en el Congreso de la República den la mitad de su sueldo para reparar a las víctimas y de esa manera repararlas integralmente.