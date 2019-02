¿Es la nueva embajadora de Colombia en Egipto una cuota del liberalismo? Esto respondió

Tras ser posesionada por el presidente Iván Duque como nueva embajadora de Colombia en Egipto, Ana Milena Muñoz de Gaviria aseguró que su nombramiento no obedece a una cuota del Partido Liberal.

"Estoy aquí como una persona independiente y el señor Presidente es quien me ha designado directamente, no es un cargo político, sino del Presidente y yo espero trabajar como lo he hecho en el pasado sirviendo al país", dijo la embajadora, quien es esposa del expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo.

Aseguró que buscará "desarrollar tareas para fortalecer las relaciones binacionales, cómo establecer programas de cooperación, aumentar el comercio con Egipto".