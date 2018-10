Es muy peligroso pensar que el cambio climático es algo irreparable: Larry Elliott

En entrevista con La W Radio, el editor económico del diario británico The Guardian, Larry Elliott, habló sobre su más reciente artículo “Climate change will make the next global crash the worst”, en el que plantea que el cambio climático empeorará la crisis mundial.

Para Elliott, el mundo está acostumbrado a hacer frente a los fenómenos naturales y las tragedias de un modo que, a futuro, y dada la crisis económica mundial no es posible de seguir manteniendo.

El periodista manifiesta preocupación por como actualmente hay economías como que están dispuestos a asumir el costo ambiental, e "inmolarse en favor del crecimiento industrial".

En ese listado de países, Elliott referencia a China, Estados Unidos y Australia, que debido a que los combustibles fósiles les garantizan mejores resultados, no están, al parecer, dispuestos a contribuir en el tránsito a energías alternativas.

Sobre las estrategias y propuestas impulsadas por los movimientos políticos “verdes” en favor de la defensa del medio ambiente, Elliott, afirma que en muchos casos “lo verde” ha sido usado más como estrategia política, y que muchos de los movimientos que se matriculan bajo esas ideologías, no participan de dicha defensa de forma efectiva. Para el periodista de The Guardian, la forma efectiva de hacerlo es acelerar el cambio o transición a energías alternativas.

En su escrito, publicado el 11 de octubre, Elliott, propone una suerte de impuesto mundial para desincentivar la producción basada en los combustibles fósiles, identificando que estos son los que más contaminan.

En referencia a las políticas de líderes como Trump en Estados Unidos, o las que podría llegar a implantar Jair Bolsonaro en una eventual presidencia de Brasil, admite que si pueden ser vistos como obstáculos, pero ante ello, cree que se necesita una acción conjunta. Admite que Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y que, si no participa, se volvería muy difícil el tránsito mundial que deje atrás las economías fundamentadas en producción por combustibles fósiles.

El británico reconoce la importancia de la tecnología, y señala que para el mundo es vital, aprovecharse de los beneficios que trae para dicha producción menos contaminante. No obstante, reconoce que es necesaria la voluntad política, y que la negativa de algunos líderes se convierte en focos perjudiciales para el planeta.

Sobre algunas afirmaciones que indican que el tiempo para luchar contra el cambio climático se está acabando, como por ejemplo una reciente encíclica papal, dice que es muy peligroso pensar que estamos tarde, “no estamos tarde si logramos comenzar a minimizar las emisiones de carbono”.

