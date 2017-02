España deberá estudiar si autoriza tiquetes a español que "vive" en El Dorado

A propósito del caso del ciudadano español, David de la Puente, que lleva 11 días 'viviendo' en el aeropuerto el Dorado. Christian Krüger, director de Migración Colombia, expresó que el cuerpo diplomático de España debe estudiar si eventualmente le autorizan el tiquete de vuelta al país.

"Esta persona no está viviendo en el aeropuerto, va todos los días a las áreas comunes, donde están los counter de las aerolíneas. Él tiene una situación migratoria regular, no está de manera irregular y los que está pidiendo es el regreso a su país. Tendremos que entrar a analizar la situación, Migración Colombia no puede entrar a conceder siempre los tiquetes de regreso al país de origen. La representación diplomática de su país tendrá que sufragar los costos", expresó.