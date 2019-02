Esta no es una reunión 'puestera': Partido de la U tras reunión con presidente Duque

Luego del encuentro entre la bancada del Partido de la U y el presidente Iván Duque, para la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la colectividad, Aurelio Iragorri, aseguró que el encuentro no fue una búsqueda de puestos en el Gobierno Nacional.

"Esta no es, ni mucho menos podría ser, una reunión puestera. Es una reunión entre dos poderes públicos, el ejecutivo y el legislativo en cabeza de la U, en donde en aras de la colaboración entre los poderes se hace una reunión para unificar criterios y fuerzas en torno al Plan Nacional de Desarrollo", dijo Iragorri.

Agregó, sin embargo, que actualmente sí hay en el Gobierno un monopolio de la representación democrática en los puestos. "La U como partido de Gobierno tiene la tesis de que este es un Estado de derecho, democrático, donde la representación política forma parte de la colaboración entre los poderes. Si no es para un partido, que no sea para ninguno, pero se hace muy difícil con miras a unas elecciones locales la situación que se presenta hoy que refleja un monopolio de un solo sector a nivel nacional con esos cargos de poder y mientras tanto no hay representación político de los otros partidos".

Según Iragorri, se le expresó este punto al presidente Iván Duque recalcando "la importancia de la gobernabilidad para él, porque en las elecciones locales los sectores políticos guardan sus esperanzas en la posibilidad de elegir el mayor número de alcaldes y gobernadores y ahí está la representación política que no estaba a nivel nacional".

Respecto al Plan Nacional de Desarrollo indicó que el Partido de la U sí lo apoyará y que buscarán incluir temas como la mujer, el campo y la educación.

"Hoy salimos a una reunión de 2 días del partido de la U en Girardot con el propósito de analizar lo hablado con el Presidente hoy y definir cuál va a ser el camino del partido con miras a las elecciones locales de octubre", expresó Iragorri y agregó que "hoy fue una reunión unánime del partido de la U. Una sola mesa, un solo partido, una sola sentada. Vamos a Girardot para eso, para lograr la reunificación ideológica del partido sin perder el sentido crítico pero tomando una decisión unánime con respecto al futuro del partido con el fin de no mandar mensajes equívocos".

Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que se analizarán los 101 proyectos que ha radicado el partido de la U en el Congreso para determinar a cuáles le dará su apoyo el Gobierno Nacional. "Esperamos que de verdad esta agenda legislativa del segundo periodo en las sesiones ordinarias sea mucho más ágil y podamos sacar propuestas del interior de los partidos y el Gobierno", dijo la Ministra.

También se pronunció la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien expresó que el encuentro "reafirma que el Partido de la U es un partido de Gobierno, totalmente comprometido con el fortalecimiento de la institucionalidad, con sacar adelante a Colombia con honrar los compromisos que tenemos con los ciudadanos".

Agregó que "acá ninguno de ellos ha venido a pedir puestos, han venido a pedir que todo este trabajo se haga en armonía, integrando realmente lo que representan estos partidos y teniendo muy en cuenta los proyectos de ley".