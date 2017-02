Esta semana entra el último guerrillero de las Farc a las Zonas Veredales: Santos

Desde Ecuador, donde participó del Quinto Gabinete Binacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, expresó que esta semana culmina la marcha de 7.000 guerrilleros de las Farc a las zonas veredales.

“Esta semana, presidente Correa –y usted debe sentirse orgulloso, porque usted ha sido parte de eso–, esta semana entrará el ultimo guerrillero de las Farc a una de las zonas veredales”, dijo el presidente.

Agregó que “eso hace unos meses era impensable. Hay mucha gente que en Colombia todavía no cree que eso es cierto. Dicen no, eso es mentira, hay algo con lo que nos están engañando, eso no puede estar sucediendo”, comentó.